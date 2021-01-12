В рамках двусторонних отношений Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий направило МЧС Азербайджана 15 мобильных контейнеров, предназначенных для использования в полевых условиях, сообщает пресс-служба МЧС.

10 контейнеров, доставленных в карабахский Региональный центр МЧС Азербайджана, предназначены для использования в качестве жилых помещений, 5 — в качестве офисов. В контейнерах созданы соответствующие условия для жизни и работы.

Minval.az