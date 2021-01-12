Процесс демаркации границ между Арменией и Азербайджаном, как показало уже заявление президента РФ Владимира Путина перед началом переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, занял важное место в повестке дня московских переговоров. Впрочем, процесс этот набрал обороты еще до московской встречи, и в армянских СМИ продолжают тиражировать разнообразные «страшилки» по поводу «уступок земель» в Зангезуре, который в Армении именуют «Сюник». Так, очередной приступ истерики вызвало в Армении то обстоятельство, что после уточнения и демаркации граница проходит совсем недалеко от аэропорта города Кафан, переименованного в Армении в «Капан». Мэр этого города Геворг Парсян возмущается в беседе с журналистами: такие-сякие азербайджанцы установили свой флаг совсем рядом с аэропортом!

В скандал оперативно включился омбудсмен Армении Арман Татоян, который активно постит в ФБ алармистские посты: азербайджанцы угрожают аэропорту Кафана! И вообще, «в результате применяемых по сей день подходов и особенно механического использования GPS и Google map возникли серьезные угрозы для прав на жизнь и безопасность жителей приграничных населенных пунктов, их физической и психологической неприкосновенности и других жизненно необходимых прав, гарантированных Конституцией». Нервничают, оказывается, жители приграничных армянских сел, что по ту сторону уже не оккупированные земли, а территория Азербайджана с восстановленным контролем законных властей.

Намеренно оставим в стороне иронию, как жители этих самых приграничных сел Армении и омбудсмен Арман Татоян относятся к тому, что Армения граничит с Азербайджаном и Турцией, а не, скажем, Аргентиной и Вануату (у которого вообще нет сухопутных границ). ИТ не станем строить версий, как на истерику Татояна отреагирует адекватная часть мировой общественности, и предполагать, что в лучшем случае армянской стороне посоветуют договариваться с Азербайджаном, а в худшем — раздать жителям сел успокоительные таблетки и обеспечить памперсами особо эмоциональных субъектов. Просто попытаемся ответить на вопрос: а что именно так напугало армянскую верхушку? К чему вообще там дружно стучат лысинами по взлетной полосе Кафанского аэропорта? Может быть, теперь самолетам, заходящим здесь на посадку, приходилось бы разворачиваться над чужой и еще не очень дружественной территорией? И в силу географии этого никак не избежать? Но об этом в армянской медиа-сфере — ни слова. Так в чем же дело?

Только вот аэропорт Кафана — сюрприз! — уже давно не действует. От слова «совсем». С 2006 года его здание превращено в хлев для скота. На рулежных дорожках и взлетной полосе в лучшем случае устраиваются импровизированные гонки местных «автошей». Справедливости ради, в Армении периодически публиковались статьи, что неплохо было бы заняться региональными аэропортами и развитием малой авиации. Здесь весьма нервно наблюдали, как Азербайджан строит и вводит в действие международные аэропорты в Габале, Ленкорани, Загатале, очень хотели повторить опыт, но дальше разговоров дело предсказуемо не продвигалось. В самом деле, в Армении нет собственного национального перевозчика, столичный аэропорт отдан в иностранную концессию — какое уж тут возрождение региональных аэропортов? Да еще в катастрофически пустеющей армянской провинции с ее «женскими деревнями» откуда уехали на заработки все мужчины?

Но теперь в Армении «подход к теме» изменился коренным образом. Во-первых, как показали 44 дня войны в Карабахе, региональные аэропорты важны не только для развития туризма и путешествий. Их с успехом может использовать и военная авиация. А во-вторых, Азербайджан свою сеть региональных аэропортов продолжает расширять. Причем с показательной географией: новые воздушные гавани будут созданы в Физули и Кельбаджаре. Аэропорт Кафана, втиснутый между основной территорией Азербайджана и Нахичеванской АР, который в советские годы принимал не только «кукурузники», но даже Як-40, представлял понятный интерес прежде всего для армянских реваншистов. Но если теперь, после уточнения границ, он с азербайджанских позиций — как на ладони. Размещать здесь военную авиацию — нечего и думать. Но тогда вся шумная «аэродромная истерика» армянской верхушки получает уже новое прочтение. Она превращается в очередное свидетельство, что в Армении продолжают жить конфронтационной логикой и строить планы новой войны.

Только вот на этом фоне армянским «стратегам» не стоит забывать, чем для их страны закончился удар азербайджанского «Железного кулака». И держать в голове, что попытки повторить опыт неизбежно приведут к еще более тяжелым последствиям для Армении. Но, увы и ах, местным властителям дум по-прежнему остро не хватает умения «включать голову»

Нурани

Minval.az