Жилые дома в Лерике пострадали от оползня.

В результате оползня в селе Вери Алиабады, одном из самых отдаленных горных селений Лерика, около 10 домов оказались в аварийном состоянии. Оползни активизировались в течение почти двух лет, в основном около 1 км вдоль реки. В последнее время большое количество осадков ускорило процесс оползня, сообщает АПА.

Поселок Вери Алиабады расположен на высоте около 160 м над уровнем моря. Здесь около 80 домов. В результате оползня в более чем 20 строениях образовались трещины.

Представитель ИВ в селе Аллахверан Мамедов сообщил, что соответствующие органы проинформированы о произошедшем: «Граждане обратились ко мне в связи с оползнями и аварийными домами. Я также провел осмотр на местах. Составив об этом акт, я представил его в Комиссию по чрезвычайным ситуациям Исполнительной власти района. Со стороны ведомства также были направлены обращения в Министерство экологии и природных ресурсов и Министерство по чрезвычайным ситуациям. Специалисты из МЧС и МЭПР провели расследование на месте, составили документы. Граждане также проинформированы об аварийных домах, я также составил письменное предписание, чтобы они временно покинули свои дома и переехали к родственниками».

Жители аварийных домов надеются на скорейшее принятие мер со стороны соответствующих структур.

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