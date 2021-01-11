Договоренности по итогам встречи лидеров России, Азербайджана и Армении Владимира Путина и Ильхама Алиева и Никола Пашиняна позволят восстановить всю инфраструктуру в Нагорном Карабахе и наладить жизнь мирных граждан. Такое мнение высказал в понедельник журналистам председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Итоги трехсторонней встречи в Москве по нагорно-карабахскому урегулированию закрепляют достигнутые 9 ноября прошлого года результаты [работы] по прекращению боевых действий в регионе. Новые договоренности позволят шаг за шагом восстановить всю инфраструктуру и наладить жизнь мирных граждан», — отметил Слуцкий (цитата по ТАСС).

По его словам, конфликт в Нагорном Карабахе, который длится уже 30 лет, теперь «все больше становится историей, а на его землю приходит устойчивый мир». «И в этом есть большая роль России как эффективного посредника. Этот факт признает как азербайджанская, так и армянская сторона», — подчеркнул Слуцкий.

Он также добавил, что Россия продолжит «оказывать содействие урегулированию в Нагорном Карабахе, а наши миротворцы будут и дальше стоять на страже мира в регионе».

Minval.az