Госагентство по обязательному медицинскому страхованию уточнило кто будет освобожден от уплаты взносов за обязательное медстрахование.

В соответствии со статьей 15-10 закона «О медицинском страховании» с 1 января текущего года с работодателей и работников, работающих в государственном и нефтяном секторах, работодателей и работников, работающих в ненефтяном и негосударственном секторах, физических лиц, выполняющих работы (услуги) на основе договоров гражданско-правового характера, и физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, начался сбор взносов за обязательное медстрахование, сообщает «Репорт».

По закону, за исключением вышеперечисленных, другие лица освобождены от уплаты взносов за обязательное медстрахование до 1 января 2024 года: «В настоящее время взносы за обязательное медстрахование за других лиц выплачиваются за счет средств госбюджета. К другим лицам относятся лица, которые нигде не работают по трудовому или гражданско-правовому договору, а также не занимаются предпринимательской деятельностью. Не работающие по трудовому или гражданско-правовому договору, а также не занимающиеся предпринимательской деятельностью освобождены от уплаты взносов за обязательное медстрахование до 1 января 2024 года. Они могут пользоваться медицинскими услугами в рамках пакета услуг обязательного медстрахования за счет средств госбюджета».

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