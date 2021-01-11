В декабре 2020 года в Азербайджане среднесуточная добыча нефти (с конденсатом) составила 688,8 тыс. баррелей (587 тыс. баррелей сырой нефти, 101,8 тыс. баррелей конденсата).

Как говорится в сообщении Министерства энергетики Азербайджана, в соответствии с «Декларацией о сотрудничестве», в августе-декабре 2020 года Азербайджан должен был сократить на 131 тыс. баррелей среднесуточную добычу сырой нефти, составлявшую в октябре 2018 года 718 тыс. баррелей, и сохранить ее в объеме 587 тыс. баррелей.

Таким образом, Азербайджан в декабре выполнил свои обязательства по ОПЕК+ на 100%, сохранив среднесуточную добычу нефти в объеме 587 тыс. баррелей.

Отметим, соглашение, принятое 12 апреля на 10-м заседании министров стран ОПЕК+, предполагает сокращение ежедневной добычи сырой нефти в мае-июне 2020 года на 9,7 млн. баррелей, а в Азербайджане – на 164 тыс. баррелей. На 11-м заседании министров стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, состоявшемся 6 июня, было принято решение о продлении срока этих квот еще на один месяц — до конца июля.

В соответствии с «Декларацией о сотрудничестве», Азербайджан со среднесуточной добычей сырой нефти 718 тыс. баррелей (в октябре 2018 года) в августе-декабре 2020 года должен был снизить добычу сырой нефти на 131 тыс. баррелей в сутки — до 587 тыс. баррелей в сутки.

Minval.az