Минобороны Азербайджана представляет к сведению фотографии, имена, фамилии, информацию о воинских званиях и дате рождения 2841 военнослужащих Вооруженных Сил Азербайджанской Республики, павших шехидами в Отечественной войне и похороненных до 11 января, а также 64 военнослужащих, числящихся пропавшими без вести.

Следует отметить, что ведутся работы по поиску и идентификации военнослужащих, числящихся пропавшими без вести.

Да упокоит Аллах души всех наших шехидов!

Список военнослужащих, павших шехидами в Отечественной войне.

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