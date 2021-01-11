В Мингячевире задержаны водители, пытавшиеся отвезти пассажиров в Баку, нарушив требования особого карантинного режима.

Как сообщили в МВД, водители, жители города Мингячевир Фаган Рашидов и Мафтун Ахмедов были задержаны сотрудниками полиции при попытке отвезти пассажиров в Баку на своих микроавтобусах марки «Mercedes», нарушив требования особого карантинного режима. В ходе расследования выяснилось, что эти лица обещали отвезти пассажиров в Баку за определенную плату. Оба водителя были приглашены в отдел полиции. В их отношении составили протокол по статье 211 Кодекса об административных проступках, они были оштрафованы.

Minval.az