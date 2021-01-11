Завершились работы по реконструкции автомобильной дороги Уджар-Зардаб-Агджабеди, сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА).

По данным источника, дорога Уджар-Зардаб-Агджабеди, как и многие другие автомобильные дороги, длительное время эксплуатировалась без капитального ремонта.

«Автомобильная дорога республиканского значения Уджар-Зардаб-Агджабеди начинается на въезде в город Уджар и заканчивается на юге города Агджабеди, где на 70-м километре соединяется с автодорогой республиканского значения R18 Мингячевир-Бахрамтепе.

По информации ГААДА, дорога была модернизирована согласно проекту в соответствии со II степенью с сохранением существующих направлений движения.

Отметим, что ремонтные работы на указанных территориях проводятся под контролем руководства Государственного агентства автомобильных дорог в соответствии с требованиями «Строительных норм и правил» Азербайджана.

«Ширина одной полосы дороги, состоящей из двух полос в каждом направлении, составляет 3.75 метра, общая ширина дороги — 15 метров. Толщина трехслойного дорожного полотна в целом составляет 0,9 метра, толщина асфальтобетонного покрытия — 27 сантиметров включительно», — говорится в сообщении агентства.

Кроме того, в рамках проекта на этой дороге построены 9 подземных переходов, 30 автобусных остановок, 26 отводов воды, установлены 74 водопроводных трубы различных диаметров.

Завершены также работы по строительству 7-ми автомобильных мостов длиной от 20 до 175 метров. Самым большим из этих мостов является мост длиной 60 метров, построенный на 58,9 километре участка Миль-Карабах, а самым длинным — мост через реку Кура длиной 175 метров, сооруженный на 50 километре этой дороги.

Ожидается, что модернизация данной дороги усилит туристический и сельскохозяйственный потенциал регионов страны. Основной целью всех этих мер является решение социальных проблем граждан и дальнейшее улучшение их благосостояния.

Напомним, что автомобильная дорога Уджар-Зардаб-Агджабеди имеет важное значение в экономическом плане, а также с точки зрения связей между регионами Азербайджана, в том числе Уджарским, Зардабским и Агджабединским районами.

Minval.az