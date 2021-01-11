Защита как физического, так и психического здоровья наших граждан является одним из наиболее актуальных вопросов нашей национальной безопасности.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, с этой целью продолжается деятельность по оказанию гражданам экстренной психологической помощи по горячей линии «112» МЧС.

Граждане, которые испытывают психологические проблемы после войны, могут позвонить на горячую линию и обратиться к психологам, работающим в непрерывном режиме. Наряду с этим, для организации эффективной реабилитации людей, нуждающихся в профессиональной психологической помощи, из Турции приглашены 20 специалистов-психологов.

В ближайшее время общественности будет предоставлена дополнительная информация о деятельности турецких специалистов.

Minval.az