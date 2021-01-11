«Те, кто используют соцсети в своих корыстных целях, из-за границы проводят кампанию клеветы против нашей страны, продолжают эту «деятельность». Продолжением этого являются и ложные и недостойные публикации, распространенные о якобы фиктивной инвалидности матери министра труда и социальной защиты населения Наили Бабаевой», сказал заведующий отделом Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Фазиль Талыблы.

Он отметил, что Н.Бабаева уже 25 лет болеет тяжелой формой сахарного диабета – является инсулинозависимой больной, кроме того, у нее хроническая ишемическая болезнь сердца: «В прошлом она неоднократно перенесла тяжелые операции на сердце, ей установили 6 стендов на сердце, позднее сделали аортокоронарное шунтирование сердца. Поэтому целенаправленно распространять дезинформацию о том, что инвалидность, назначенная ей в 2005 году, была назначена в 2016 году и является фиктивной, недостойно. Будет лучше для общества, если те, кто по заказу отстраненных от работы в министерстве за взяточничество и фальсификации распространяют подобную ложную, клеветническую информацию, будут искать фальсификаторов в своих семьях, так как в этом случае выяснится, кто настоящие фальсификаторы».

Minval.az