В соответствии с решением правления Центрального банка Азербайджана объявлено о вводе в обращение с начала 2021 года денежных знаков достоинством 1, 5 и 50 манатов с обновленным дизайном и системами защиты в рамках действующей концепции.

Как сообщили в ЦБА, в связи с этим 20 октября 2020 года все коммерческие банки и небанковские платежные организации были проинформированы об адаптации используемых на территории страны систем наличных денег (наличных платежных терминалов, банкоматов, аппаратов cash-in/cash out, систем подсчета и обработки денег, детекторов по проверке денег и др.) к обновленным денежным знакам и обеспечены соответствующими денежными знаками.

В настоящее время ЦБА вводит в обращение обновленные денежные знаки достоинством 1, 5 и 50 манатов. Обновленные денежные знаки достоинством 1, 5 и 50 манатов будут введены в обращение поэтапно наравне со старыми денежными знаками того же номинала.

Денежные знаки старого образца будут находиться в обращении параллельно с обновленными денежными знаками и использоваться без ограничений как средство обращения.

Minval.az