В январе-октябре 2020 года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в Баку составила 927 манатов.

Об этом сообщили в Бакинском городском управлении статистики.

Это на 9,7% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Minval.az