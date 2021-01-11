«Лица, призванные на военную службу по мобилизации и принимавшие участие в Отечественной войне, в последнее время в соцсетях делятся видео, в которых озвучивают различные вопросы. Распространение таких видео в социальных сетях подрывает авторитет Азербайджанской Армии и служит интересам наших врагов», сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Отмечается, что трудности, возникающие при решении обращений, озвученных в видеороликах, заключаются в их анонимности.

Еще раз сообщаем, что комиссия, созданная на основании соответствующего приказа министра обороны с целью приема демобилизованных лиц, обеспечения своевременного и объективного рассмотрения их обращений, с сегодняшнего дня приступила к работе, подробная информация об этом была предоставлена на официальном сайте министерства.

Для рассмотрения и решения вопросов, демобилизованные лица должны направлять свои обращения в эту комиссию Министерства обороны, а не делиться видео в социальных сетях.

Minval.az