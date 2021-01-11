Сотрудники Управления полиции Наримановского района столицы выявили расположенный на улице Ф.Х.Хойского игровой зал «Alfa-playstation club», который осуществлял деятельность в нарушение правил противоэпидемического и карантинного режимов.

Как сообщили в пресс-службе МВД, в отношении владельца объекта «Alfa-playstation club» Вугара Ахмедова и 21 клиента за нарушение правил противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов, были применены соответствующие меры административного взыскания в соответствии со статьей 211 Кодекса об административных проступках (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов).

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