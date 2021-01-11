Минобороны показало видеокадры освобожденного от армянской оккупации села Кешдяк Кельбаджарского района.
Минобороны показало видеокадры освобожденного от армянской оккупации села Кешдяк Кельбаджарского района.
Дата: 2021/01/11 12:12
Раздел: Азербайджан
Просмотров:
45
В январе-октябре 2020 года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в Баку составила 927 манатов.
В соответствии с решением правления Центрального банка Азербайджана объявлено о вводе в обращение с начала 2021 года
12 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой дождь.
«Лица, призванные на военную службу по мобилизации и принимавшие участие в Отечественной войне, в последнее время в
Об этом сообщил посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюльоглы.
9 января около 22:00 в прокуратуру Агдашского поступила информация о смерти жителя Агдашского района Бахышова Эльмана Эльхан
Сотрудники Управления полиции Наримановского района столицы выявили расположенный на улице Ф.Х.Хойского игровой зал «Alfa-playstation club», который осуществлял
ГФСЗН при Министерстве труда и социальной защиты населения продолжает работу по назначению ежемесячной президентских стипендий, пособий и пенсий членам семей шехидов Отечественной
По результатам мониторинга в Азербайджане 117 журналистов заразились коронавирусом, 8 скончались, говорится в итоговом докладе Профсоюза журналистов