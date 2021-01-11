ГФСЗН при Министерстве труда и социальной защиты населения продолжает работу по назначению ежемесячной президентских стипендий, пособий и пенсий членам семей шехидов Отечественной войны.

Как сообщили в министерстве, Фонд назначил социальные выплаты по этим видам соцобеспечения более 2700 членам семей 1100 шехидов.

Выполняемый в электронном формате процесс продолжается.

Семьи шехидов информируются о проделываемой работе. Также продолжаются регулярные встречи должностных лиц министерства с семьями шехидов. Чаще во время этих встреч карты для получения пособий предоставляются семьям шехидов по адресу.

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