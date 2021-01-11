Выявлен еще один факт армянского вандализма на освобожденных от оккупации территориях.

В этот раз в освобожденном от оккупации Джебраильском районе обнаружили руины разрушенных армянами могил, передает Репорт.

Известный журналист, пресс-секретарь ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство» Мехман Мехдиев, что в селе Нюзгар Джебраильского района были осквернены могилы его близких: «В результате армянского вандализма были разрушены могилы моего дяди, деда и других близких. У меня имеются снимки разрушенных могил моего дяди Мехдиева Салмана Агамалы оглу и моего деда Мехдиева Агамалы Рустам оглу. На этом кладбище сотни разрушенных могил».

Напомним, что село Нюзгар было освобождено в первый день 44-дневной Отечественной войны – 27 сентября.

Minval.az