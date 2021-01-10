«На нас ложатся важные обязанности по обеспечению безопасности на освобожденных территориях». Об этом генпрокурор Азербайджанской Республики Кямран Алиев заявил в интервью телеканалу Real.

К.Алиев отметил, что прокуратура и военная прокуратура должны сказать свое слово в связи с этим:

«То есть они должны активно участвовать в восстановлении и обеспечении безопасности. Думаю, что у прокуратуры есть потенциал для активного участия в работах по созиданию на освобожденных территориях. Мы воспользуемся этими возможностями».

«Как вам известно, органы прокуратуры освобожденных районов располагались на различных территориях. Теперь мы должны пересмотреть деятельность этих прокуратур и работать над дальнейшим укреплением их функциональности» (цитата по Report).

Minval.az