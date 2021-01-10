«В рамках борьбы с коррупцией мы должны наносить более точные удары по коррупционерам». Об этом генпрокурор Азербайджанской Республики Кямран Алиев заявил в интервью телеканалу Real.

«Мы должны продолжить работу по устранению виновных в этих преступлениях, выявляя коррупционные сети в этой сфере. Нам следует уничтожить их так, чтобы на их месте не появлялись другие сети», — добавил К.Алиев.

Говоря о работе Генпрокуратуры по возмещению ущерба, К.Алиев отметил, что очень важно возместить ущерб, причиненный государству и гражданам в результате коррупционных преступлений:

«Очень важно возместить ущерб государственному бюджету и гражданам. Во многих случаях граждане больше заинтересованы в возмещении нанесенного им ущерба, чем в привлечении виновных к ответственности. Конечно, необходимо обеспечить и то, и другое: ущерб, нанесенный гражданину и государству, должен быть возмещен, а виновных следует привлечь к ответственности. Поэтому мы должны установить приоритетное направление в этой области. Я имею в виду борьбу с коррупцией. Наша деятельность должна осуществляться планомерно и целенаправленно. Я надеюсь, что так и будет» (цитата по Report).

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