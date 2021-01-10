«Полномочия прокуратуры должны быть еще больше расширены». Об этом генпрокурор Азербайджанской Республики Кямран Алиев заявил в интервью телеканалу Real.

«Речь идет о полномочиях по возбуждению исков в судах и других процессуальных действий во имя интересов некоторых нуждающихся в защите слоев населения, расширения полномочий прокуратуры в административном производстве и в то же время о некоторых гражданах, нуждающихся в особой защите – несовершеннолетних, пожилом поколении. Прокуратура должна получить больше полномочий для защиты их прав», — сказал К.Алиев, слова которого приводит «Репорт».

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