11 января в Москве пройдут переговоры между президентами Армении, Азербайджана и России по ситуации в Нагорном Карабахе. Инициатором мероприятия стал Владимир Путин. Лидеры стран обсудят процесс урегулирования военного конфликта, а также рассмотрят дальнейшие действия по нормализации жизни в регионе. О чем будут говорить на переговорах, попробовал спрогнозировать историк и политолог Алексей Малашенко​.

«Обсуждаться будут военно-технические вопросы. Конфликт уже перешел в прагматичную стадию и обратного хода нет. Азербайджан из Карабаха не уйдет никогда. Тем более, Алиев недавно сказал, что там будет построен новый аэропорт. Возможно, произойдут какие-то сдвиги в обсуждении вопроса сухопутной связи между «материковым» Азербайджаном и Нахчываном», — заявил Малашенко, слова которого приводит «Дождь».

«Армения войну проиграла по объективным причинам, а не из-за ошибок Пашиняна», — добавил политолог.

Minval.az