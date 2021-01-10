Диетолог Ирина Дядикова озвучила рецепт «бутерброда здоровья» для тех, кто болеет коронавирусом и страдает от поражения инфекцией легких.

Прежде всего Дядикова отметила, что рацион людей с больными легкими обязательно должен содержать животные жиры, на время болезни необходимо отказаться от строгих диетических ограничений, сообщает «Российская газета».

«Бутерброд здоровья» выглядит так: хлеб и паста из сала, зерен кинзы, черного перца и укропа.

В то же время, объедаться жирами тоже не стоит, поскольку они нагружают поджелудочную и печень, по которым коронавирус также наносит удар. В связи с этим лучше заменить наиболее тяжелые для пищеварения жиры, прежде всего жаренное мясо, на сливочное масло.

Стоит есть лук, чеснок и имбирь, обладающие бактерицидными свойствами, и обязательно принимать витамины D, E и группы B.

Minval.az