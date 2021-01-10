За последние сутки в Азербайджане зарегистрирован 601 новый случай заражения коронавирусом, излечились 1593 человека. Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.
За последние сутки 19 человек скончались от COVID-19.
За последние сутки в Азербайджане зарегистрирован 601 новый случай заражения коронавирусом, излечились 1593 человека. Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.
За последние сутки 19 человек скончались от COVID-19.
Дата: 2021/01/10 16:18
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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