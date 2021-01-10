За последние сутки в Азербайджане зарегистрирован 601 новый случай заражения коронавирусом, излечились 1593 человека. Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

За последние сутки 19 человек скончались от COVID-19.

Minval.az