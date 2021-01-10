Во многом от нынешней стадии постконфликтного урегулирования в Карабахе зависит обеспечение Россией новой архитектуры своего влияния в регионе по формуле 3 (Россия, Азербайджан, Армения) + 3 (Турция, Иран, Грузия), пишет «Росбалт».

Как отмечается, хотя поспешание в тонких вопросах постконфликтного урегулирования неуместно, основные параметры как «точку невозврата» необходимо закладывать уже сейчас.

«В центре поствоенного форматирования региона стоят отношения с Азербайджаном. Во-первых, это обуславливается очевидными итогами военной стадии конфликта, во-вторых, российские миротворцы находятся на международно-признанной территории Азербайджана»,- говорится в статье.

Как отмечается, в Баку не может не вызывать раздражения то, что попытки сепаратизма, по мнению ряда азербайджанских экспертов, реализуются под защитным зонтиком российских миротворцев: «К таковым азербайджанские эксперты относят призывы к партизанской войне, подстрекательские заявления визитеров из Армении и с Запада, информационные провокации с вовлечением миротворцев (подчас по незнанию последних). Такие попытки, по мнению упомянутых экспертов, демонстрируют, что реваншистские силы преследуют цель, с одной стороны, подорвать доверие Баку к российскому миротворчеству, с другой — создать лазейки для внешнего вмешательства.

Очевидно, что для закрепления российского влияния важно предоставить Баку гарантии того, что российское присутствие в Карабахе не означает легитимацию реваншизма и сепаратизма.

Как отмечают эксперты, относительно слабым звеном в данной конфигурации является Армения. Политический, экономический и морально-психологический кризис как итог военного поражения создает благоприятную почву для реваншизма, к тому же находящему поддержку со стороны определенных сил на Западе. Противоядием от подобных настроений должен быть четкий месседж армянскому обществу о бесперспективности иллюзий западной поддержки в случае нарушения договоренностей, достигнутых усилиями Москвы»,- говорится в материале.

Minval.az