Сотрудники Тертерского районного отдела полиции во время несения службы по обеспечению соблюдения правил особого карантинного режима, принятых оперативным штабом при Кабинете министров, выявили, что Мехрибан Мехтиева осуществляла репетиторскую деятельность в принадлежащем ей частном жилом доме, расположенном на территории района.

Как сообщили в бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД), М.Мехтиева была оштрафована по соответствующей статье Кодекса об административных проступках за нарушение правил особого карантинного режима, родителям 11 учеников было сделано предупреждение.

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