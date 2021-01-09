В Азербайджане будет подготовлен проект топливно-энергетического баланса страны на следующие 4 года.

Это отражено в распоряжении «Об обеспечении выполнения Указа Президента Азербайджана «О ряде вопросов в связи с применением закона «О государственном бюджете Азербайджана на 2021 год», подписанном сегодня премьер-министром Али Асадовым.

Данным распоряжением Министерствам энергетики, экономики и финансов поручено в пятимесячный срок подготовить и представить Кабинету министров проект топливно-энергетического баланса страны на 2022 — 2025 года.

Minval.az