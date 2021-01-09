Начальник Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана Али Нагиев и глава Службы национальной безопасности Армении Армен Абазян провели встречу на нейтральной приграничной территории и обсудили вопросы обмена пленными, сообщает Telegram-канал телеканала RT.

В ходе встречи были подняты вопросы обмена пленными и поиска без вести пропавших.

Последний раз главы служб безопасности Армении и Азербайджана встречались в Москве 30 декабря. Тогда стороны обсудили выполнение обязательств в рамках заявления о прекращении боев в Нагорном Карабахе, а также вопросы безопасности границ, борьбы с терроризмом, судьбы пропавших без вести, обмена пленными и поиска тел погибших.

Minval.az