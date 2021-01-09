В соответствии с рекомендациями и поручениями Президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжаются меры по борьбе с коррупцией в направлении обеспечения финансовой прозрачности в государственном управлении.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана, в рамках таких мер по результатам расследования, проведенного на основании материалов, поступивших в Генпрокуратуру в связи с незаконными действиями проработавшего на должности председателя правления ОАО «Азерхалча» Мурадова Видади Айдын оглу, возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК Азербайджана.

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