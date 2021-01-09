Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на въездах-выездах некоторых городов и районов страны установлены специальные посты, на которых сотрудники полиции и военнослужащие Внутренних войск продолжают проводить контрольно-профилактические работы.

Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД), 8 января с этих постов были возвращены 2258 транспортных средств, пытавшихся без разрешения проехать через карантинные посты. В отношении 3147 человек было применено административное взыскание за нарушение правил карантинного режима.

В общественных местах были выявлены 12 активных больных COVID-19, которым было назначено лечение в домашних условиях. В отношении них возбуждены уголовные дела по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) Уголовного кодекса.

Minval.az