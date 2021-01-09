В результате совместных мероприятий, проведенных сотрудниками МВД и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики, были установлены факты незаконной регистрации граждан на портале icaze.e-gov.az.

В ходе расследования было установлено, что учредитель и директор компании — житель города Баку Самед Гусейнзаде за взятку оформил в свою компанию более 1 000 человек, зарегистрировав их на портале icaze.e-gov.az и обеспечив тем самым их свободное перемещение в условиях карантина.

По схожей преступной схеме действовал учредитель и директор акционерного общества Амиль Ахмедов. В ходе расследования выяснилось, что он на основании поддельных документов оформил на работу множество людей, получивших разрешение на портале и возможность свободного перемещения в условиях карантина.

Амиль Ахмедов был задержан. Решением суда Самед Гусейнзаде и Амиль Ахмедов были арестованы.

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