Количество утвержденных в качестве государственного заказа работ будет увеличено.

Это отражено в подписанном премьер-министром Али Асадовым распоряжении «Об обеспечении исполнения Указа Президента Азербайджанской Республики от 30 декабря 2020 года № 1241 «О ряде вопросов, связанных с применением Закона Азербайджанской Республики «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год».

Согласно распоряжению, Министерство экологии и природных ресурсов, Государственный комитет по градостроительству и архитектуре, Национальное агентство по разминированию территорий в течение месяца предоставят Кабинету Министров согласованные с Министерством финансов предложения для утверждения в качестве государственного заказа работ по искусственному воспроизводству осетровых, восстановлению и сохранению их естественной популяции, обеспечению деятельности лабораторий, геологоразведке, картографированию, градостроительству и разминированию территорий, финансируемых за счет средств государственного бюджета.

Minval.az