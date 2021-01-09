Известный фотограф Реза Дегати поделился фотографиями разрушенного армянскими вандалами Дома-музея народного артиста СССР, выдающегося азербайджанского оперного певца Бюльбюля в городе Шуша и установленного во дворе дома бюста вокалиста.

«Бюльбюль — известный азербайджанский певец из Карабаха (1897-1961), исполнитель народной музыки, один из основоположников вокального искусства и национального музыкального театра в Азербайджане»,- написал он в описании к фотографиям Реза Дегати.

Дегати пишет, что в Шуше искал его дом музей, в котором хранились старые музыкальные инструменты.

«После захвата Шуши в 1992 году армянскими войсками не было информации о том, что случилось с музеями, историческими и религиозными памятниками на оккупированных территориях.

Когда вошел в дом, был шокирован: у статуи Бюльбюля были выколоты глаза, и все внутри музея было разграблено»,- отметил фотограф.

Minval.az