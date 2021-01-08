Сегодня, 9 января 2021 года, исполняется 30 лет одному из кровавых преступлений армянских сепаратистов, совершенных против Азербайджана.

9 января 1991 года по пути из Лачина в Шушу на 6 км от дороги у села Галадереси машина, в которой находились азербайджанская журналистка газеты «Молодежь Азербайджана» Салатын Аскерова, командир батальона Олег Ларионов (прозванный «газахским комбатом» — весной 1990 года его батальон выдерживал атаки армян на село Баганис Айрум в Газахском районе Азербайджана, за его голову армянами была обещана награда в 10 тысяч рублей), начальник штаба военной комендатуры Лачинского района Азербайджана майор И. Иванов и сержант И. Гойек попала под обстрел армянских боевиков. В результате завязавшегося с армянскими боевиками неравного боя, все находившиеся в машине люди погибли.

Подполковник Олег Ларионов

…Выехав рано утром по делам службы из Лачина, и взяв в попутчики Салатын Аскерову, они попали в засаду. Стреляли в них почти в упор из автоматов и снайперской винтовки с двух направлений — по ходу движения и сзади по левому борту. На машине насчитали 113 пробоин от пуль: такова была интенсивность вражеского неприятельского огня. Трое погибли сразу — водитель И. Гойек, сидевший рядом с ним майор И. Иванов, а также журналистка С Аскерова. Раненый Ларионов сумел выскочить из потерявшей управление машины и занял оборону: в двух магазинах погибшего офицера осталось лишь десять патронов. Подполковник Ларионов предпочел погибнуть, но не попасть живьем в руки армянских боевиков. Он отстреливался до последнего патрона, после чего подошедшие к раненому офицеру армянские боевики добили его выстрелами в упор.

Салатын Аскерова вместе с маленьким сыном

Преступники были выявлены и арестованы. В 1993 году Мкртчян Арно Михайлович, Петросян Грачик Арменакович, Мангасарян Арвид Ашотович, Арустамян Гагик Майорович были приговорены к смертной казни, Мкртчян Арташес Михайлович, Захарян Артур Арташесович, Саркисян Анвел Шабагатович, Осипян Енок Рубенович – к 15 годам лишения свободы, Григорян Гараген Серикович — к 5 годам лишения свободы. 8 мая 1996 года все эти лица в одностороннем порядке были переданы Армении.

Впоследствии именем подполковника О. Ларионова и сержанта Гойека в Гяндже были названы две улицы. Указом президента Азербайджанской Республики №294 от 6 ноября 1992 года Аскеровой Салатын Азиз гызы было присвоено звание Национального Героя Азербайджана (посмертно).

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