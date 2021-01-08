В одном из крупнейших хлопководческих районов Азербайджана, в Агджабединском районе, на сегодняшний день с полей собрано 37,904 тысяч тонн хлопка.

Об этом говорится в сообщении «Азербайджанской промышленной корпорации» (АПК).

По данным, в 2020 году в этом районе на основе договоров с ООО «Азерпамбыг», ООО «MKT Production Commercial» и ООО «P-Agro» хлопок был выращен на площади 10,689 тысяч гектаров.

«Каждый день с полей собирают более 100 тонн урожая. Урожайность с гектара составляет 35,46 центнеров. Производство хлопка увеличилось на 5,805 тысяч тонн, а средняя урожайность — на 4,76 центнера с гектара»,- сообщает АПК.

Отметим, что в 2019 году в Агджабединском районе на площади 10,452 тысяч гектаров были выращены 32,99 тысячи тонн продукции, средняя урожайность составила 30,7 центнеров с гектара.

Напомним, что в сентябре 2020 года была завершена реконструкция завода по переработке хлопка ООО «Азерпамбыг», расположенного в Агджабединском районе.

Реконструкция завода была начата в 2019 году с целью увеличения производственных мощностей и доведения ежедневной переработки до 200 тонн.

Minval.az