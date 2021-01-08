Похоронен погибший в Отечественной войне житель Загатальского района.

Житель села Юхары Чардахлар Рамазанов Вусал Вахид оглу (1994 г.р.) на Отечественную войну ушел добровольцем.

Последний раз В.Рамазанов общался с семьей по телефону 27 октября. После этого связаться с ним не удалось, и он числился пропавшим без вести.

Тело В.Рамазанова было найдено примерно через два месяца. Известно, что он героически погиб в боях в направлении поселка Красный базар в Ходжавендском районе.

Сегодня шехид был похоронен в его родном селе.

Minval.az