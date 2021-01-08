Похоронен погибший в Отечественной войне житель Загатальского района.
Житель села Юхары Чардахлар Рамазанов Вусал Вахид оглу (1994 г.р.) на Отечественную войну ушел добровольцем.
Последний раз В.Рамазанов общался с семьей по телефону 27 октября. После этого связаться с ним не удалось, и он числился пропавшим без вести.
Тело В.Рамазанова было найдено примерно через два месяца. Известно, что он героически погиб в боях в направлении поселка Красный базар в Ходжавендском районе.
Сегодня шехид был похоронен в его родном селе.