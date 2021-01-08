События последних лет, частично в Сирии, затем в Ливии, и более всего в боях в Карабахском регионе Азербайджана, показали, что вооружение и возможности, предоставляемые Турцией несут в себе потенциал пересмотра всей концепции ведения войн в мире. Весь мир на примере успеха Азербайджана увидел и принял факт эффективности данных технологий.

Об этом заявил председатель парламента Турции Мустафа Шентоп, выступая на симпозиуме на тему «Баланс сил на Южном Кавказе и Карабахский вопрос», организованном в пятницу в Стамбуле.

Он напомнил, что Турция с самого начала выступала в поддержку справедливой позиции Азербайджана, требовавшего от Армении освобождения оккупированных земель страны.

Шентоп подчеркнул, что Азербайджан отстаивает правое дело.

Нагорный Карабах всегда считался исторической землей Азербайджана, отметил он.

Спикер подчеркнул, что по состоянию на 9 ноября нагорно-карабахский вопрос был урегулирован.

Спикер парламента акцентировал внимание на позиции России к ситуации в Нагорном Карабахе.

По его словам, несмотря на все усилияи Еревана, Армении не удалось склонить Москву к участию в боевых действиях в Нагорном Карабахе. «Официальные лица РФ, и лично президент России Владимир Путин, четко заявили, что столкновения имели место на международно признанной территории Азербайджана, и обязательства по ОДКБ не распространяются на эту территорию», — цитирует его слова Anadolu.

По словам Шентопа, на международной арене на сегодняшний день преобладает тенденция на нежелание решать проблемы и конфликты.

«Имеющие место разногласия и конфликты либо консервируются и делается ставка на затягивание мира, либо формируются новые точки противостояния», — пояснил спикер турецкого парламента.

Minval.az