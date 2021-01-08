В Фонд «YAŞAT» можно перечислить средства, отправив СМС-сообщение на короткий номер 8110.

Как сообщили в «ASAN xidmət», путем отправки СМС-сообщений на короткий номер 8110 со всех операторов мобильной связи в Фонд можно перечислить от 1 до 50 AZN. Указав в тексте СМС-сообщения цифры 1, 3, 5, 10, 20, 50, можно перечислить в Фонд соответственно 1 AZN, 3 AZN, 5 AZN, 10 AZN, 20 AZN и 50 AZN.

После отправки СМС-сообщения гражданин получает ответ о результате операции.

Наряду с этим создана возможность для оказания поддержки Фонду «YAŞAT» в онлайн-формате посредством «ASAN Ödəniş». Для этого граждане должны выбрать на портале asanpay.az в разделе «Самые популярные выплаты» строку Фонд «YAŞAT».

В фонд можно перечислить средства и с банковских счетов и платежных терминалов.

С банковскими реквизитами можно ознакомиться по следующему линку: http://vxsida.az/az/annouces/1493

Видео-инструкция для осуществления СМС-выплаты доступна по ссылке: https://youtu.be/YN4yCBXMY40

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