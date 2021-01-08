Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение об отзыве Гасана Азиз оглу Гасанова с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Польше.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение об отзыве Гасана Азиз оглу Гасанова с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Польше.
Дата: 2021/01/08 14:59
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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