Ветеран Карабахской войны Эльвин Гусейнов назначен руководителем Фонда «YAŞAT».
Руководитель проекта «ASAN məktub» Рабия Джафарова назначена заместителем главы Фонда.
Ветеран Карабахской войны Эльвин Гусейнов назначен руководителем Фонда «YAŞAT».
Руководитель проекта «ASAN məktub» Рабия Джафарова назначена заместителем главы Фонда.
Дата: 2021/01/08 12:28
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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На сегодняшний день в фонде «YAŞAT» собрано 24 804 936. 86 манатов.
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