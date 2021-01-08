В Бакинском транспортном агентстве (БТА) состоялась встреча с предпринимателями, занимающимися перевозкой пассажиров по регулярным рейсам.

Как сообщили в БТА, в ходе встречи были обсуждены вопросы регулирования цен на дизельное топливо, работа, проделанная за последние 5 лет в сфере перевозки пассажиров и то, что предстоит сделать в данной сфере.

Председатель правления БТА Вюсал Керимли отметил, говоря о вопросах повышения цен на дизельное топливо, что в этой связи предусмотрены определенные меры поддержки для перевозчиков. С этой целью проводится совместный анализ с Министерством экономики. Перевозчики были предупреждены о недопустимости злоупотребления и необоснованного повышения цен.

В ходе встречи было подчеркнуто, что, несмотря на создание условий для правильного управления, перевозчики не проявляют активности в обновлении автопарка. Перевозчики, не соблюдающие требование по обновлению автопарка, будут отстранены от перевозки пассажиров.

Minval.az