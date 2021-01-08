Президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил министерству обороны создать два саперных батальона для разминирования освобожденных территорий в Карабахе.

«Что касается разминирования, то считаю, что мы должны значительно усилить данную сферу, так как мне сообщили, что до сих пор структура, занимающаяся этим вопросом, не имеет даже никакого государственного статуса. ANAMA – это просто агентство», — заявил Алиев.

«Поэтому я уже дал указание о реорганизации данной структуры в ближайшие дни. Можно рассмотреть и вопрос об объединении с Агентством по восстановлению территорий. Необходимо рассмотреть численный состав. Как мне сообщили, там работают около 500 человек», — сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что таким составом нельзя добиться поставленной цели.

«Новосозданная структура должна быть оснащена самой современной техникой. Обязательно предусмотрите это в Государственной инвестиционной программе, чтобы мы не тратили на этот вопрос много времени. Сейчас звучат некоторые цифры, некоторые заявления. Считаю, что эти заявления неуместны. Подсчитывать сейчас, сколько лет нам понадобится для разминирования этих земель, — просто безответственность. Никто не может сказать. Здесь не может быть никакого критерия или коэффициента, потому что враг заминировал все вокруг и не предоставил нам карт. Сколько мы требовали, говоря, что должна быть карта минирования, но ее нам не дают», — сказал Алиев.

Президент также сообщил, что дал указания на первоначальном этапе, создать в структуре министерства обороны Азербайджана два саперных батальона.

«Министр обороны сообщил мне, что работа в этом направлении идет. В то же время, из Турции прибыл большой состав (саперов – ред.) из 130 человек. Они как инструкторы проводят для наших саперов тренинги, а также сами занимаются разминированием. Два дня назад из России прибыла группа саперов, которые также уже приступили к работе. Мы выражаем всем зарубежным партнерам глубокую признательность, так как важнейшей задачей для восстановления этих территорий является разминирование», — сказал Ильхам Алиев (цитата по «Интерфакс»).

Minval.az