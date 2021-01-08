С 27 сентября 2020 года по 7 января 2021 года Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) на основании 2 287 вызовов провело 1 831 оперативную и неотложную операцию, передает Trend со ссылкой на Агентство.

Были осмотрены дома и приусадебные участки в Агдамском, Агджабединском, Бардинском, Билясуварском, Джабраильском, Геранбойском, Гёйгёльском, Нафталанском, Кюрдамирском, Физулинском, Тертерском, Товузском, Шамкирском, Гаджигабульском, Зардабском, Хызынском, Ходжавендском, Огузском, Габалинском районах, городах Гянджа, Шуша и Минягчевир, территории вблизи нефтепроводов, в том числе Южнокавказского трубопровода, Мингячевирской ТЭС, посевные площади и пастбища, обочины дорог, лесные участки, школы.

В результате были обнаружены 2631 неразорвавшийся боеприпас, 4 546 противопехотных мин, 1 557 противотанковых мин,1 915 противотанковых взрывателей, 77 детонаторов, 1 439 бомб 9N235, 24 515 патронов разного калибра, 2 газовые гранаты, 5 968 г пороха, 275 кг пластиковой взрывчатки, 150 кг взрывчатого вещества с содержанием нитрата аммония, 27 метеорологических радиопеленгаторов, используемых в военных целях, 7 дронов (обезврежены), 2 микросхемы для ракет и 1 968 неразорвавшихся частей ракет.

Minval.az