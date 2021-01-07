Когда начались обсуждения в связи с вакциной от COVID-19, мы не знали, какие препараты-кандидаты пройдут третий тест и будут одобрены. Поэтому мы планировали закупку вакцины в несколько этапов.

Об этом сказала заведующая Департаментом профилактики и контроля над заболеваниями Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева.

По ее словам, сегодня по итогам двусторонних переговоров наиболее реалистично выглядит доставка вакцин из Турции.

«Мы также подписали соглашение с организацией GAVI (Global Alliance for Vaccines) о получении препаратов, необходимых для вакцинации 10 процентов нашего населения. У нас пока нет информации о том, какие вакцины поставит нам эта компания. Тут есть вопросы доступности, а также важны сроки. Ожидается, что GAVI поставит вакцины в апреле. В европейских странах вакцинация уже началась, и мы тоже хотим быть среди этих стран. Я уверена, что в будущем будет много вариантов и следующем году нам предложат еще несколько вакцин против коронавируса», — добавила Ягут Гараева.

Minval.az