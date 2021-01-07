«Коронавирус, конечно же, стал большим испытанием для всего мира. Считаю, что Азербайджан с честью справляется с этим испытанием. Ситуация полностью находится под контролем».

Об этом заявил 6 января президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на совещании в видеоформате, посвященном итогам 2020 года.

Президент отметил, что благодаря оперативным мерам были построены новые больницы, приобретены лаборатории: «Были мобилизованы врачи. Зарплаты врачей, которые ухаживают за больными коронавирусом, были увеличены, они получают зарплату в трех-пятикратном размере своих окладов. Был представлен очень большой социальный пакет. Социальный пакет стоимостью несколько миллиардов манатов был предоставлен в качестве помощи людям, пострадавшим от коронавируса, в том числе неформально занятым и безработным гражданам. Сегодня мы ждем вакцину. Надеемся, что вакцина будет доставлена в Азербайджан в течение этого месяца. В любом случае, все контракты уже подписаны. Некоторая задержка в доставке вакцины зависит не от нас. После этого люди начнут массово вакцинироваться, и мы избавимся от этой болезни» (цитата по АПА).

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