Религиозные лидеры играют важную роль в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в традиционном рождественском интервью телеканалу «Россия».

По словам главы РПЦ, у него есть надежда на то, что в регионе окончательно воцарится мир, это следует из позиции, которую занимают церковные и религиозные власти Азербайджана и Армении. Он напомнил, что РПЦ ранее инициировала обсуждение нагорно-карабахского конфликта с участием председателя Управления мусульман Кавказа Аллахшукюра Пашазаде и католикоса всех армян Гарегина II, было проведено несколько туров переговоров, в результате которых о многом удалось договориться.

«И я думаю, главный итог этих переговоров заключается в том, что два религиозных лидера, за которыми стоит большинство народа, говорили друг с другом, и этот разговор был очень спокойным в том смысле, что не было никаких обвинений, никакого напряжения… и происходило это потому, что именно религиозные лидеры несут в полной мере ответственность за духовное состояние своего народа. А что такое духовное состояние? Какая сила возьмет верх — сила мира, любви, спокойствия или сила зла — от этого и будет зависеть поведение людей», — поведал предстоятель РПЦ.

«Поэтому роль религиозных лидеров важна — мы ее не преувеличиваем, но и не преуменьшаем», — подчеркнул патриарх Кирилл.

Он добавил, что во время таких переговоров стороны достигали конкретных результатов по обмену пленными, отказу от использования религиозных символов и мотивации, что означало выведение религиозного фактора из этой области, и в результате был существенно понижен возможный градус противостояния.

Патриарх заверил, что РПЦ готова также принимать участие в этом процессе, делать свой миротворческий вклад в решение нагорно-карабахской проблемы, которая пока приостановлена благодаря присутствию российских миротворцев. «Дай Бог, чтобы миротворческий потенциал религий заменил присутствие людей с оружием, которые разделили противоборствующие стороны», — заключил он.

Minval.az