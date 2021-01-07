В России умер глава азербайджанской диаспоры.

Cегодня скончался глава азербайджанской диаспоры в Тверской области Сардар Абдуллаев.

Ранее сообщалось, что он проходил стационарное лечение от коронавируса.

Абдуллаев Сардар Сулейман оглу родился 21 января 1951 года в селе Яншаг Кяльбаджарского района Азербайджана. В 1973 году после окончания азербайджанского политехнического института имени Ч.Йылдырыма (ныне Азербайджанский технический университет) по специальности «Механизация гидромелиоративных работ» был направлен в город Белый Калининской области (ныне Тверская область), передает АПА.

За заслуги в области строительства в 1994 году С.Абдуллаеву было присвоено почетное звание «Заслуженный строитель Российской Федерации», в 1998 году он был награжден орденом «Дружба» и ему было присвоено звание «Почетный строитель России». В 2006 году С.Абдуллаев был награжден медалью «Терегги».

Minval.az