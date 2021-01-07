Согласно действующему законодательству, с 1 января 2021 года запрещается изготовление и ввоз предпринимателями полиэтиленовых пакетов толщиной до 15 мкм, а с 1 июля — пластиковых вилок, ложек, ножей, тарелок и чашек, предназначенных для одноразового использования, а также их продажа в торговых объектах, объектах общепита и других объектах сферы обслуживания, использование при обслуживании.

Как сообщили АПА в Государственной службе по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики, службой разрабатывается соответствующий план мероприятий с целью контроля за соблюдением требований законодательства. В соответствии с Планом мероприятий будет обеспечена реализация контрольных мероприятий.

Государственная служба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком призывает хозяйствующие субъекты соблюдать требования действующего законодательства.

За несоблюдение требований законодательства предусмотрены строгие меры ответственности. За подобные действия должностных лиц штрафуют на сумму от 1000 до 1500 манатов, юридических лиц — от 3000 до 4000 манатов с конфискацией пластиковых материалов.

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