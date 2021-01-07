В связи с подорожанием топлива владельцам автобусов, осуществляющих межрайонные пассажирские перевозки, будут предоставлены соответствующие льготы, сказала Trend заведующий сектором связей с общественностью Государственной службы автомобильного транспорта при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Нурида Аллахъярова. По ее словам, до конца января станет известно, в какой форме правительство выплатит компенсации.

«В Тарифный совет не было направлено какое-либо обращение по поводу повышения цены за проезд. Напротив, для владельцев автобусов предусмотрены соответствующие послабления. Поскольку бензин в основном используется в личных автомобилях, это не приведет к росту цен на потребительском рынке. Наоборот, это больше стимулирует использование общественного транспорта», — подчеркнула Аллахъярова.

Она добавила, что в направлении предотвращения искусственного роста цен за проезд в такси будут предприняты соответствующие шаги, контроль за этим будет усилен.

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