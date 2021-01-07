В настоящее время напряженная ситуация в сфере водных запасов, к сожалению, сохраняется.

Об этом сказал вице-премьер Шахин Мустафаев на совещании, прошедшем в видеоформате под председательством президента Ильхама Алиева, посвященном итогам 2020 года.

По его словам, в основных водохранилищах вместо 20,5 млрд кубометров наблюдается очень низкий уровень воды — всего 10,5 млрд кубометров, из которых 8,6 млрд кубометров – мертвый объем:

«С этой точки зрения краткосрочная цель заключается в доведении объема воды в основных водохранилищах до более высокого уровня по сравнению с прошлыми тремя годами, вступив таким образом в очередной оросительный сезон в относительно лучшем состоянии, а затем довести объем воды до уровня минимума 2016 года».

Шахин Мустафаев отметил, что, наконец, после долгого времени в центре внимания будут вопросы по оценке и использованию водных ресурсов Карабаха:

«Карабахский регион богат водными ресурсами. Здесь у нас ряд рек, 12 из которых — основные: Тертерчай с ежегодным объемом потока воды в 577 миллионов кубометров, река Хякяри – 341 миллион кубометров, Гаргарчай и Гуручай– по 54 миллиона кубометров каждая, Хачынчай – 40 миллионов кубометров, Конделенчай – 22 миллиона кубометров и другие небольшие реки. Они все питаются дождями и талыми водами. Над участком реки Араз, пересекающим территорию страны, обеспечен полный контроль Азербайджана, что тоже принесет нам дополнительные дивиденды».

Minval.az